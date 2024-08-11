Датские гандболисты разгромили Германию в финале Олимпиады-2024 в Париже

Мужская сборная Дании по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале датчане не испытали проблем с командой Германии и победили со счётом 39:26.
Датские гандболисты стали олимпийскими чемпионами второй раз в истории. Они победили в Рио-2016, а в Токио-2020 были серебряными призёрами.
Напомним, бронзовыми призёрами гандбольного турнира стали испанцы. В упорном матче за третье место они обыграли сборную Словении. Счёт — 23:22.
В женских гандбольных соревнованиях золотые медали взяли гандболистки сборной Норвегии. В финале они обыграли хозяек Олимпиады-2024. Бронзовые медали завоевали датчанки.
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
- 11 августа 2024
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