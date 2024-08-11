Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Дания — Германия — результат матча 11 августа, счёт 39:26, гандбол, финал, Олимпиада 2024 в Париже

Датские гандболисты разгромили Германию в финале Олимпиады-2024 в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Дании по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале датчане не испытали проблем с командой Германии и победили со счётом 39:26.

Олимпиада 2024. Гандбол
Мужчины. Финал. Дания — Германия
11 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Дания
W
2
Германия
L

Датские гандболисты стали олимпийскими чемпионами второй раз в истории. Они победили в Рио-2016, а в Токио-2020 были серебряными призёрами.

Напомним, бронзовыми призёрами гандбольного турнира стали испанцы. В упорном матче за третье место они обыграли сборную Словении. Счёт — 23:22.

Олимпиада 2024. Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место. Испания — Словения
11 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
3
Испания

В женских гандбольных соревнованиях золотые медали взяли гандболистки сборной Норвегии. В финале они обыграли хозяек Олимпиады-2024. Бронзовые медали завоевали датчанки.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android