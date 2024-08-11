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Японка Кагами выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 76 кг

Японка Кагами выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 76 кг
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Японская спортсменка Юка Кагами завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в вольной борьбе в весовой категории до 76 кг. В финальной схватке она одолела американку Кеннеди Алексис Блейдс со счётом 3:1.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 76 кг. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Юка Кагами
Япония
2
Кеннеди Алексис Блейдс
США

Бронзовые медали завоевали колумбийка Татьяна Рентерия Рентерия и кубинка Милаймис де ла Каридад Марин Потрилье.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 76 кг. За 3-е место
11 августа 2024, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
3
Татьяна Рентерия Рентерия
Колумбия
3
Милаймис де ла Каридад Марин Потрилье
Куба

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде выступали 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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