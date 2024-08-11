Японка Кагами выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 76 кг

Японская спортсменка Юка Кагами завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в вольной борьбе в весовой категории до 76 кг. В финальной схватке она одолела американку Кеннеди Алексис Блейдс со счётом 3:1.

Бронзовые медали завоевали колумбийка Татьяна Рентерия Рентерия и кубинка Милаймис де ла Каридад Марин Потрилье.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде выступали 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.