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Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд

Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд
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Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золотые медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финале она обыграли команду Хорватии со счётом 13:11.

Олимпиада 2024. Водное поло
Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия
11 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сербия
Окончено
13:11
Хорватия

Сербы выиграли третью Олимпиаду подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 — команду Хорватии.

Бронзовые медали завоевали американские ватерполисты. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.

Олимпиада 2024. Водное поло
Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия
11 августа 2024, воскресенье. 11:35 МСК
США
Окончено
11:8
Венгрия

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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