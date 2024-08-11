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Экс-россиянин Ислам Дудаев понесёт флаг Албании на церемонии закрытия Олимпиады

Экс-россиянин Ислам Дудаев понесёт флаг Албании на церемонии закрытия Олимпиады
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Бывший российский борец вольного стиля Ислам Дудаев, ныне выступающий за Албанию, понесёт флаг страны на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). На Олимпиаде он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.

29-летний Ислам Дудаев — уроженец Чеченской республики. В сентябре 2021 года он принял спортивное гражданство Албании.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпиады начнётся в 21:00 мск.

На Олимпиаде выступали 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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