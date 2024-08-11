Стало известно, какое место заняла бы Россия на ОИ-2024 с учётом медалей экс-россиян

Сегодня, 11 августа, завершается Олимпиада-2024 в Париже. 17 наград разного достоинства (шесть золотых – две серебряные – девять бронзовых) – результат экс-россиян на Олимпийских играх.

Если подсчитать медали экс-россиян и добавить к ним серебро Андреевой и Шнайдер, то Россия даже при всех ограничениях и недопусках заняла бы 15-е место в неофициальном зачёте – между сборными Венгрии и Испании.

Напомним, в этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, что спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.