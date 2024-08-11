Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный игровой день. Сборная США стала лидером медального зачёта Олимпиады-2024 по общему количеству наград. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место по общему количеству наград заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у сборной Великобритании (65 медалей: 14 золотых, 22 серебряные, 29 бронзовых).

Напомним, в этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, что спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024.