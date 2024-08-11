Узбекистан стал лучшей из постсоветских республик на Олимпиаде-2024

Сборная Узбекистана завоевала 13 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) — восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. По общему количеству медалей команда Узбекистана стала лучшей из постсоветских республик.

Пять золотых медалей выиграла мужская сборная Узбекистана по боксу: олимпийскими чемпионами в своих весовых категориях стали Хасанбой Дусматов (51 кг), Абдумалик Халоков (57 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71 кг), Лазизбек Муллажонов (92 кг) и Баходир Джалолов (92+ кг). Также награды высшей пробы Узбекистану принесли дзюдоистка Диёра Келдиёрова, тхэквондист Улугбек Рашитов и борец вольного стиля Разамбек Жамалов.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.