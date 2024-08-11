Сборная Беларуси завоевала четыре медали на Олимпиаде-2024

Сборная Беларуси завоевала четыре медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. По общему количеству медалей это на три меньше, чем на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Две медали из четырёх были добыты в прыжках на батуте: у мужчин Иван Литвинович защитил звание олимпийского чемпиона, а у женщин Виолетта Бордиловская заняла вторую позицию.

Также серебро в мужской академической гребле завоевал Евгений Золотой, а в турнире тяжелоатлетов в весовой категории до 102 кг Евгений Тихонцов стал бронзовым призёром.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день были разыграны 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.