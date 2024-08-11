Сборные США и Китая стали лидерами по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. По его итогам сборные США и Китая стали лидерами по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024. Американские и китайские спортсмены выиграли по 40 золотых медалей.

За счёт большего количества серебряных и бронзовых медалей победу в общем медальном зачёте одержала команда США. Сборная России заняла 75-е место в итоговом медальном зачёте.

В активе российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Отметим, что спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024.