Пловчиха Юйфэй Чжан выиграла наибольшее количество медалей среди спортсменов на ОИ-2024

Китайская пловчиха Юйфэй Чжан стала рекордсменом по количеству медалей среди спортсменов на Олимпийских играх — 2024. Спортсменка выиграла шесть медалей (одна серебряная, пять бронзовых).

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Напомним, в этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.