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Пловчиха Юйфэй Чжан выиграла наибольшее количество медалей среди спортсменов на ОИ-2024

Пловчиха Юйфэй Чжан выиграла наибольшее количество медалей среди спортсменов на ОИ-2024
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Китайская пловчиха Юйфэй Чжан стала рекордсменом по количеству медалей среди спортсменов на Олимпийских играх — 2024. Спортсменка выиграла шесть медалей (одна серебряная, пять бронзовых).

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Сара Шёстрем
Швеция
23.71
2
Мэг Харрис
Австралия
+0.26
3
Чжан Юйфэй
Китай
+0.49

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Напомним, в этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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