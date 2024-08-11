Пловчиха Юйфэй Чжан выиграла наибольшее количество медалей среди спортсменов на ОИ-2024

Китайская пловчиха Юйфэй Чжан стала рекордсменом по количеству медалей среди спортсменов на Олимпийских играх — 2024. Спортсменка выиграла шесть медалей (одна серебряная, пять бронзовых).
Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).
Напомним, в этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.
- 11 августа 2024
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