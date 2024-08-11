Россия разделила место в медальном зачёте с Фиджи, Панамой, Монголией, Кипром и Иорданией

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. По его итогам сборная России заняла 75-е место в итоговом медальном зачёте. Также на этом месте финишировали команды Фиджи, Панамы, Монголии, Кипра и Иордании.

В активе российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Победу в медальном зачёте одержали спортсмены из США. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Отметим, что спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024.