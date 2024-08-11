«Он сделал людей счастливыми». Турецкий стрелок Юсуф Декич прокомментировал свой жест-мем

51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах, высказался о своём жесте-меме.

«Я выступал в том же положении, что и 12 лет назад, когда был чемпионом мира. Я просто использую его, чтобы поддерживать своё тело в более стабильном, сбалансированном состоянии и чувствовать себя более комфортно. Кроме этого, нет необходимости придавать ему какое-то другое значение. Так что я полагаю, что люди увидели во всём этом что-то прекрасное, что-то спонтанное, что-то, что сделало их счастливыми. Он завладел сердцами людей, и это делает меня самого счастливым», — приводит слова Дикеча AFP.

Напомним, интернет-общественности понравилось нетипичное отношение Дикеча к соревнованиям. Во время поединков бывший военный Юсуф не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками. Вместо этого спортсмен был в обычных очках для зрения и берушах. А из-за расслабленной позы с рукой в кармане и сурового взгляда в социальных сетях Дикеча начали называть Killer starter pack (стартовый набор киллера) и сравнивать с Тони Сопрано (персонаж сериала HBO «Клан Сопрано»).