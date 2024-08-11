Сборная Франции завоевала самое большое количество медалей на ОИ с 1900 года

Женская сборная Франции по баскетболу завоевала 64-ю медаль для своей страны на Олимпиаде-2024, что стало лучшим показателем французов на Играх с 1900 года. Примечательно, что Олимпиада-1900 тоже проходила в Париже.

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Франция заняла пятое место, заработав 16 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые медали.

Отметим, что спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024.