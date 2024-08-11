Полуобнажённый мужчина залез на Эйфелеву башню в преддверии церемонии закрытия ОИ-2024

Полуобнажённый мужчина залез на Эйфелеву башню в Париже за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024. Французские органы безопасности арестовали мужчину и эвакуировали туристов в целях безопасности. Вход в башню закрыт.

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится сегодня, 11 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени.