Церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже началась

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Началась церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Посмотреть церемонию закрытия соревнований можно по ссылке.

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

По итогам соревнований сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.