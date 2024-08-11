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НОК США обжалует решение CAS о присуждении бронзы Олимпиады румынской гимнастке

НОК США обжалует решение CAS о присуждении бронзы Олимпиады румынской гимнастке
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Национальный олимпийский комитет (НОК) США подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о перераспределении бронзовой медали соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2024.

Напомним, СAS частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте СAS.

Во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

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