НОК США обжалует решение CAS о присуждении бронзы Олимпиады румынской гимнастке

Национальный олимпийский комитет (НОК) США подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о перераспределении бронзовой медали соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2024.

Напомним, СAS частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте СAS.

Во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.