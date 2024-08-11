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Фото: российский тренер Анастасия Близнюк на церемонии закрытия ОИ-2024

Фото: российский тренер Анастасия Близнюк на церемонии закрытия ОИ-2024
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Российский тренер по художественной гимнастике Анастасия Близнюк попала в трансляцию церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024.

Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

Анастасия Близнюк тренирует команду Китая в групповых упражнениях с 2022 года. Под её руководством гимнастки на чемпионате мира 2023 года впервые выиграли золотые медали.

На Олимпиаде в Париже представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золото в групповом многоборье. Второе место заняли спортсменки из Израиля (68,850). Бронза — у спортсменок из Италии (68,100). В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.

30-летняя Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016), серебряный призёр Олимпийских игр в Токио-2020, шестикратная чемпионка мира (2013, 2017, 2021), шестикратная чемпионка Европы.

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