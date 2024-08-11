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«Мнение Палыча однозначное: наши олимпийцы — герои». Губерниев — о встрече с Сёминым

«Мнение Палыча однозначное: наши олимпийцы — герои». Губерниев — о встрече с Сёминым
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Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с бывшим главным тренером сборной России по футболу Юрием Сёминым, который поделился мнением об Олимпийских играх — 2024.

«Встретил легендарного Юрия Сёмина, и мнение Палыча однозначное: наши олимпийцы Парижа — герои спорта! Особенно гребцы-каноисты! Как приятно! Сёмин прав на 100 процентов!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). По итогам соревнований сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.

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