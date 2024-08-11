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Группа Phoenix выступила на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже

В эти минуты в Париже проходит церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2024. В рамках шоу-программы на стадионе «Стад де Франс» выступают различные музыканты и музыкальные группы. Одним из хэдлайнеров мероприятия стала французская рок-группа из Версаля Phoenix.

Посмотреть церемонию закрытия соревнований можно по ссылке.

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). По итогам соревнований сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.