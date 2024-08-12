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Симона Байлз появилась в ортопедическом сапоге на церемонии передачи олимпийского флага

Симона Байлз появилась в ортопедическом сапоге на церемонии передачи олимпийского флага
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Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз появилась в ортопедическом сапоге на церемонии передачи флага во время закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

Посмотреть церемонию закрытия соревнований можно по ссылке.

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошёл заключительный соревновательный день. Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). По итогам соревнований сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.

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