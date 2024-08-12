Том Круз поучаствовал в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

В эти минуты в Париже проходит церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2024. В рамках шоу-программы на стадионе «Стад де Франс» выступают различные музыканты, музыкальные группы и актёры. Одним из хэдлайнеров мероприятия стал четырёхкратный номинант на премию «Оскар» американский актёр Том Круз. Он спустился с крыши «Стад де Франс» на канате и увёз олимпийский флаг на мотоцикле со стадиона.

Посмотреть церемонию закрытия соревнований можно по ссылке.

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

По итогам Олимпийских игр — 2024 сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.