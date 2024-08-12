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Снуп Догг и Доктор Дре выступили на представлении Лос-Анджелеса в качестве столицы ОИ-2028

Снуп Догг и Доктор Дре выступили на представлении Лос-Анджелеса в качестве столицы ОИ-2028
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Американские рэперы Снуп Догг и Доктор Дре выступили на представлении Лос-Анджелеса в качестве столицы Олимпийских игр 2028 года. Музыканты исполнили трек на пляже Лос-Анджелеса.

Фото: Кадр из трансляции

11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Национальная команда России заняла 75-е место в итоговом медальном зачёте. Серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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