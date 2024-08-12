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«Несмотря на всю напряжённость». Бах обратился к спортсменам на церемонии закрытия ОИ-2024

«Несмотря на всю напряжённость». Бах обратился к спортсменам на церемонии закрытия ОИ-2024
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к спортсменам во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

«Несмотря на всю напряжённость в нашем мире, вы приехали сюда, представляя 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийскую команду беженцев, чтобы заставить Город света сиять ярче, чем когда-либо прежде.

Ваши выступления были потрясающими. Вы соревновались друг с другом. Каждые состязания были на грани совершенства. Каждое выступление вызывало восторг во всём мире. Вы показали нам, на какое величие мы, люди, способны.

Олимпийские игры в Париже 2024 года стали праздником спортсменов и спорта в его лучшем проявлении. Первые Олимпийские игры, полностью отвечающие нашим реформам олимпийской повестки. Это были сенсационные Олимпийские игры от начала до конца — или, осмелюсь сказать, Сен-сационные Олимпийские игры», — приводятся слова Баха на официальном сайте Игр в Париже.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые).

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