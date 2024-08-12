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Том Круз прыгал с крыши стадиона, Леон Маршан гасил олимпийский огонь. Фото с закрытия Игр

11 августа в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялась официальная церемония закрытия летних Олимпийских игр.

В церемонии принял участие американский актёр Том Круз, который спустился с крыши стадиона и передал олимпийский флаг мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых). По итогам соревнований сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.

Лучшие кадры с церемонии закрытия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова и фотографов мировых агентств.