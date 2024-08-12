Черданцев раскритиковал качество работы зарубежных комментаторов на Олимпиаде в Париже

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о качестве показа Олимпийских игр в Париже за рубежом.

«Смотрел многие соревнования по интернету на разных каналах: британских, американских, европейских, арабских, смотря, где качество было лучше.

Ну, во-первых, уровень показа Игр просто слабый. У всех. Скромно, неинтересно. Разве что поляки работали круто, но так как я ничего не понимаю по-польски, студийную работу могу оценить только визуально. Но мы так на Олимпиадах работали 20 лет назад. Хотя и близко не имели бюджетов и возможностей тех же американских каналов. Но больше всего удивил уровень комментария. Скучно, неинформативно, формально, пусто-пусто по эмоциям. Даже там где без них никак: лёгкая атлетика там, например, или плавание или финалы командных видов спорта.

Губерниев с Панкратовым на олимпийском плавании как комментаторы это просто боги недосягаемого для зарубежных коллег уровня. В общем, всегда был в этом уверен, но сейчас после того как был вынужден слушать репортажи не на родном языке, еще больше в этом убедился: комментаторская школа в России по олимпийским видам спорта это однозначно мировой класс», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

11 августа в Париже завершились Олимпийские игры.

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