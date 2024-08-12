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Федерация тяжёлой атлетики Молдавии обратится в CAS из-за спора по бронзе ОИ-2024 в Париже

Федерация тяжёлой атлетики Молдавии обратится в CAS из-за спора по бронзе ОИ-2024 в Париже
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Президент Федерации тяжёлой атлетики Молдавии Антонио Конфлитти рассказал об обращении в Спортивный арбитражный суд по поводу результатов в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Олимпиаде в Париже.

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 89 кг
09 августа 2024, пятница. 15:55 МСК
Окончено
1
Карлос Май Насар
Болгария
404 WR
2
Йейсон Лопес
Колумбия
390
3
Антонио Пиццолато
Италия
384

«Уже вчера через Национальный олимпийский комитет мы подали жалобу в Техническую комиссию Международной федерации, но уже сегодня мы начнём процедуру в Специальной комиссии Международного спортивного суда, который прикреплён к Олимпийским играм. Мы будем сражаться. Марин имеет право стать обладателем бронзовой медали, и мы должны бороться за эту медаль.

Есть риск, что они будут перенесены на следующие Олимпийские игры, но важно, чтобы мы начали до закрытия Олимпийских игр. Есть причины для победы, поскольку, помимо неправильной оценки жюри, есть ещё процедурные нарушения со стороны жюри, а это очень серьёзно», — приводит слова Конфлитти TV8.md.

Напомним, третье место занял итальянец Антонио Пиццолато. Представитель Молдавии Марин Робу стал четвёртым.

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