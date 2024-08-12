Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Зрители освистали президента Франции Макрона на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Зрители освистали президента Франции Макрона на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Зрители церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон вышел на подиум для оглашения заключительной речи, однако присутствующие на стадионе «Стад де Франс» были недовольны появлением французского президента и громко его освистали. Из-за поведения зрителей Макрон не сразу смог выступить с речью.

Напомним, 11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Национальная команда России заняла 75-е место в итоговом медальном зачёте. Серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Материалы по теме
Игры в Париже закрыты! Организаторы представили, что Олимпиад в мире больше нет
Игры в Париже закрыты! Организаторы представили, что Олимпиад в мире больше нет

Мемы Олимпийских игр — 2024:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android