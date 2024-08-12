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«И сюда забралась грязная политика». Махачев жёстко высказался об Олимпийских играх

«И сюда забралась грязная политика». Махачев жёстко высказался об Олимпийских играх
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался об Олимпийских играх.

«А так эти дни наслаждался просмотром борьбы. Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю жизнь», — написал Ислам в одной из социальных сетей.

Летние Олимпийские игры 2024 года прошли во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года было представлено 32 вида спорта. Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, многие спортсмены из России не получили допуск к участию в Олимпиаде.

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