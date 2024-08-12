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Глава Дагестана опубликовал эмоциональный пост после побед местных борцов на Олимпиаде

Глава Дагестана опубликовал эмоциональный пост после побед местных борцов на Олимпиаде
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Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил дагестанских борцов вольного стиля с завоеванием наград на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Дагестан сегодня радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням.

Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками.

В вольной борьбе чемпионами Олимпийских игр стали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзу выиграли Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Серебро в активе нашего тхэквондиста Гашима Магомедова.

Такие результаты показывают, что нас не зря боялись! И явно есть правда в распространяемой в соцсетях шутке: Дагестан обошёл целые страны по количеству чемпионов-вольников.

Представляете, какими были бы результаты, если бы в Олимпиаде участвовали другие наши прославленные борцы?

Дагестанцам в этом виде спорта нет равных, поэтому страх перед ними понять можно. Но оправдать решения МОК, которые идут в разрез с главными спортивными принципами, ничем нельзя. Повторю снова: подобные поступки только доказывают слабость тех, кто их совершает!

Поздравляю наших чемпионов с яркими и уверенными победами. Спасибо, что достойно представляете Дагестан! Также поздравляю тренеров, родных спортсменов, всех дагестанцев, которые за них болели.

А тем борцам, которым закрыли дорогу на Олимпиаду, скажу одно: для нас вы такие же чемпионы! Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны ещё не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!» — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 11 августа, Олимпийские игры в Париже были официально завершены.

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