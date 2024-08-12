Золотые медали ОИ сейчас стоят дороже, чем когда-либо, из-за роста стоимости металлов

Цена золотых медалей Олимпийских игр — 2024 в Париже достигла рекордного уровня благодаря резкому росту стоимости металлов. Цены также существенно выросли в этом году на серебро, которое составляет не менее 92,5% веса золотых медалей.

Медали, которые продаются, могут стоить намного больше, чем их металлическая стоимость. Одна из золотых медалей Джесси Оуэнса из Берлина 1936 года ушла с молотка почти за $ 1,5 млн на аукционе в 2013 году.

Сообщается, что олимпийцы не склонны переплавлять или продавать свои медали, которые в этом году также содержат небольшой кусочек Эйфелевой башни. Более прибыльными являются подарки, которые страны дарят победившим спортсменам.

Напомним, 11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).