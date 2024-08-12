Умер президент Олимпийского комитета Португалии, он сопровождал сборную на ОИ-2024

76-летний президент Олимпийского комитета Португалии Жозе Мануэль Константино, который три дня находился в больнице в Лиссабоне, скончался в это воскресенье во время церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщает СNN Portugal. Также говорится, что он сопровождал сборную Португалии на Олимпиаде в Париже.

Жозе Мануэль Константино возглавлял Олимпийский комитет Португалии с 26 марта 2013 года.

Как и в Токио-2020, Португалия завоевала четыре медали: одно золото в велоспорте, мэдисон среди мужчин. Два серебра в велоспорте омниум, гонка по очкам среди мужчин, и в лёгкой атлетике в тройном прыжке среди мужчин, а также одну бронзу в дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 кг.

Напомним, 11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).