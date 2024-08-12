Иман Хелиф лишили права быть знаменосцем сборной Алжира на закрытии Олимпиады-2024

Олимпийская чемпионка 2024 года боксёрша из Алжира Иман Хелиф была лишена возможности быть знаменосцем своей национальной команды на церемонии закрытия Игр в Париже, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Associated Press.

Изначально МОК сообщал, что знаменосцем Алжира станет именно Хелиф в паре с бронзовым призёром Олимпиады в беге на 800 м Джамелем Седжати. Однако перед самым началом церемонии закрытия её поменяли на гимнастку Кайлию Немур, выигравшую золото ОИ в упражнении на брусьях.

Напомним, Международная ассоциация бокса (IBA) дисквалифицировала Хелиф за проваленный гендерный тест на чемпионате мира 2023 года.

25-летняя Хелиф победила в финале олимпийских соревнований в весовой категории до 66 кг китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. В одном из предварительных поединков итальянская боксёрша Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжиркой через 48 секунд после его начала.