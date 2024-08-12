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США предоставили дополнительные доказательства в СAS по протесту гимнастки Чайлз на ОИ

США предоставили дополнительные доказательства в СAS по протесту гимнастки Чайлз на ОИ
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Федерация гимнастики США предоставила в Спортивный арбитражный суд (СAS) дополнительные доказательства о своевременности подачи протеста американский гимнастки Джордан Чайлз в финале вольных упражнений на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте USA Gymnastics.

В воскресенье, 11 августа, Федерация спортивной гимнастики США официально направила в Спортивный арбитражный суд (СAS) письмо и видеодоказательства, где утверждается, что запрос главного тренера Сесиль Ланди о проведении расследования был подан через 47 секунд после публикации результатов, в течение установленного правилами FIG срока в одну минуту. А затем сделала второе заявление через 55 секунд после первоначальной публикации результатов.

Напомним, СAS частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, вернув бронзовую медаль Ане Барбосу.

Во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

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