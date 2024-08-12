«Расизм реален». Сестра американки Чайлз — о причине перераспределения бронзы на ОИ-2024

Жасмин Чайлз, сестра американской гимнастки Джордан Чайлз, назвала перераспределение бронзовой медали в финале вольных упражнений на Олимпийских играх — 2024 в Париже расизмом.

«Пожалуйста, помолитесь за Джордан (и мою семью). Расизм реален, он существует, он жив и здоровёхонек. Пять дней спустя её официально лишили одной из медалей. Не потому, что она не выиграла, не потому, не потому, что она вышла за пределы поля. Не потому, что она была недостаточно хороша. А потому, что судьи не учли её трудности и заставили провести расследование. Четыре секунды. Её лишили бронзы за четыре секунды, чего бы никогда не случилось, если бы судьи выполняли свою работу. Я люблю тебя, сестрёнка. И верну тебя, несмотря ни на что», — написала Жасмин в социальных сетях.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, вернув бронзовую медаль Ане Барбосу.

Национальный олимпийский комитет (НОК) США подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о перераспределении бронзовой медали.