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Турчанка Мелисса Варгас — лучший бомбардир женского волейбольного турнира на Олимпиаде

Турчанка Мелисса Варгас — лучший бомбардир женского волейбольного турнира на Олимпиаде
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24-летняя диагональная сборной Турции Мелисса Варгас стала лучшим бомбардиром женского волейбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

За шесть матчей натурализованная кубинка заработала 159 очков. 145 очков диагональная набрала на атаке, она также поставила восемь блоков и выполнила шесть эйсов. Её ближайшие преследовательницы итальянка Паола Эгону и бразильянка Габи Гимараес, вошедшие в символическую сборную турнира, набрали по 110 очков.

В четвертьфинальном матче со сборной Китая Варгас набрала 42 очка. Это второй результат в истории Олимпиад.

Напомним, женская сборная Турции вышла в полуфинал, где уступила будущим олимпийским чемпионкам сборной Италии. В борьбе за бронзу команда проиграла сборной Бразилии. В заключительном матче Варгас набрала 26 очков.

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