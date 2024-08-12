Доигровщик сборной Франции не получил золотую медаль Олимпийских игр

Доигровщик мужской волейбольной сборной Франции Тимоте Карле попал в заявку на Олимпийские игры в качестве 13-го запасного игрока. Согласно правилам, запасной игрок может получить медаль только в том случае, если выйдет на площадку хотя бы раз за время турнира.

Но главный тренер французов Андреа Джани этой возможностью не воспользовался. На награждении Карле поднялся на пьедестал, но остался без медали. Тогда другой доигровщик сборной Тревор Клевено снял с себя золотую медаль и символически наградил ею Карле.

Фото: OLYMPICS.COM

Без бронзовой медали Игр также остался американский диагональный Кайл Энсинг.

Напомним, французские волейболисты в Париже защитили титул олимпийских чемпионов. Серебро завоевала сборная Польши, бронзу – США.