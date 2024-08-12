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Смотрели ли вы Олимпиаду в Париже?

Олимпийские игры — 2024 в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Всего было разыграно 329 комплектов наград. В программе было представлено 32 вида спорта.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: смотрели ли вы Олимпиаду в Париже?

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В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Национальная команда России заняла 75-е место в итоговом медальном зачёте. Серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).