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Болельщики разместили российско-сербский флаг во время финала по водному поло на ОИ-2024

Болельщики разместили российско-сербский флаг во время финала по водному поло на ОИ-2024
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В финальном матче олимпийского турнира по водному поло среди мужчин между сборными Сербии и Хорватии на трибунах был размещён российско-сербский флаг.

Болельщики объединили флаги Сербии и России с изображением двуглавого орла посередине и разместили на трибунах.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Сборная Сербии обыграла хорватов со счётом 13:11 и завоевала золотые медали. Сербские ватерполисты победили на третьих Олимпийских играх подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 — команду Хорватии.

Олимпиада 2024. Водное поло
Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия
11 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сербия
Окончено
13:11
Хорватия

Бронзовые медали завоевали американские спортсмены. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.

Олимпийские игры в Париже завершились в воскресенье, 11 августа. На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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