Чемпион ОИ-2024 не смог пронести флаг Ирландии из-за отравления после заплыва в Сене

Ирландский пловец чемпион ОИ-2024 на дистанции 800 м вольным стилем Дэниел Уиффен был госпитализирован после заплыва в Сене и не смог принять участия в церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2024 года. Он был выбран знаменосцем Ирландии.

«Я невероятно разочарован тем, что упустил возможность быть знаменосцем сборной Ирландии вчера вечером. В воскресенье я помчался в больницу, так как мне было очень плохо из-за инфекции, сейчас я чувствую себя лучше», — написал ирландский спортсмен на своей странице в соцсетях.

23-летний Уиффен также стал бронзовым призёром Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. По информации RMC Sport, спортсмену стало плохо через два дня после того, как он принял участие в заплыве на 10 км на открытой воде, который прошёл в Сене. Уиффен финишировал 18-м. Он был госпитализирован, на церемонии закрытия его заменила пловчиха Мона Макшерри.

Олимпийские игры в Париже завершились в воскресенье, 11 августа. В Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.