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Олимпийская чемпионка из Норвегии может продать золотую медаль ради участия в Играх-2028

Олимпийская чемпионка из Норвегии может продать золотую медаль ради участия в Играх-2028
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Норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда, ставшая олимпийской чемпионкой Игр в Париже в весовой категории до 81 кг, рассказала о небольшом доходе штангистов в её стране.

«Пока чувствую себя богиней, но, может быть, я снова буду работать электриком, я не знаю. Возможно, буду вынуждена выставить золотую медаль на продажу, чтобы профинансировать подготовку к Олимпиаде-2028, посмотрим», – приводит слова спортсменки NRK.

25-летняя Коанда выиграла соревнования в Париже с олимпийским рекордом, набрав в сумме упражнений в рывке и толчке 275 кг. Второе место заняла спортсменка из Египта Сара Ахмед (268 кг). Тройку лидеров замкнула представительница Эквадора Нейси Дахомес (267 кг).

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Всего было разыгрыно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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