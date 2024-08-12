Южнокорейских спортсменов встретят с Олимпиады-2024 с собакой для поиска клопов

Правительство Южной Кореи направило в главный международный аэропорт в Инчхоне собаку-ищейку для встречи спортсменов и официальных лиц, возвращающихся с Олимпийских игр – 2024 в Париже. Двухлетний бигль по кличке Чеко способен обнаружить клопов и снизить риск проникновения насекомых в страну, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на пресс-релиз южнокорейского правительства.

«Поскольку мировое сообщество собралось в Париже по случаю летних Олимпийских игр 2024 года, существует вероятность проникновения клопов в страну после этого мероприятия. Поэтому мы принимаем упреждающие меры по перехвату въезда через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну», — говорится в пресс‑релизе.

Спортсмены из Южной Кореи на Играх-2024 завоевали 13 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых медалей. Они заняли восьмое место в медальном зачёте Олимпиады. Наибольшее количество наград принесли лучники, выигравшие пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.