НОК Армении подал жалобу в МОК на судейство в финальном поединке борца Артура Алексаняна

Национальный олимпийский комитет (НОК) Армении обратился в Апелляционную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) с жалобой по поводу поединка борца Артура Алексаняна на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финальной схватке он уступил иранцу Мохаммаду Хади Сарави.

«Международная федерация борьбы письменно ответила, что судьи приняли правильное решение. То, что мы правы на 100%, — это факт. НОК Армении, приложив обращение Федерации борьбы Армении и ответ Международной федерации борьбы, обратился в Апелляционный комитет МОК.

На Олимпийских играх бывали случаи, когда к таким же ситуациям в других видах борьбы было прямо противоположное отношение. Мы более чем уверены, что Артур Алексанян не проиграл бы этот борцовский поединок. Пусть решает Апелляционный комитет. Мы будем требовать нашу золотую медаль до конца, до последней инстанции, до Лозанны», — приводит слова министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна «Арменпресс».