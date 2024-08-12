Испанскую ватерполистку затравили из-за веса после золота Олимпийских игр в Париже

Испанская ватерполистка Паула Лейтон подверглась травле из-за веса в социальных сетях. Женская сборная Испании завоевала золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в соревнованиях по водному поло.

«Мой рост 1,90 м, водное поло вообще очень тяжёлый вид спорта. Меня это не беспокоит, но, если люди продолжат писать такие комментарии, им следует подумать о людях, которым такое может навредить. Меня они не волнуют, но на некоторых девушек комментарии могут плохо повлиять.

Я горжусь своей работой. Перед тем как сюда приехать, мы два месяца тренировались по девять часов с понедельника по субботу.

Думаю, что люди, которые пишут такие комментарии, считают, что мне будет больно. Но я знаю своё тело, очень его люблю, работаю ради него. Из этого состоит моя жизнь, спорт. Я выиграла олимпийское золото, о котором мечтала с детства», — приводит слова Лейтон Relevo.