CAS отклонил апелляцию США о присуждении бронзы Олимпиады румынской гимнастке

В Федерации гимнастики США рассказали, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию о присуждении бронзы Олимпиады румынской гимнастке.

«В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомил Ассоциацию спортивной гимнастики США, что её правила не допускают пересмотра арбитражного решения даже при представлении новых неопровержимых доказательств.

Мы глубоко разочарованы уведомлением и продолжим использовать все возможные пути и апелляционные процедуры, включая Швейцарский федеральный трибунал, чтобы обеспечить справедливый подсчёт очков и медаль для Джордан», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу. Позже СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ и оставил США без бронзы.

Сборная США под ливнем идёт на церемонию открытия ОИ-2024: