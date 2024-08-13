Специальный представитель Си Цзиньпина поздравила Францию с успешным проведением ОИ-2024

Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Государственного совета Шэнь Ицинь поздравила Францию с успешным проведением Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщает «СИНЬХУА Новости».

В воскресенье, 11 августа, Шэнь Ицинь посетила церемонию закрытия Олимпиады в Париже и пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит Макрон. На встрече Шэнь Ицинь передала сердечные приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань, а также выразила благодарность французской стороне за поддержку китайской олимпийской делегации.

Президент Макрон и его супруга попросили передать их искренние приветствия председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге, поздравили китайских спортсменов с их выдающимися результатами на играх и поблагодарили китайское правительство за поддержку Франции в проведении Олимпийских игр.