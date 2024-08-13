В соборе Парижской Богоматери установят колокол, в который звонили чемпионы ОИ-2024

В парижском соборе Нотр-Дам де Пари будет установлен колокол, в который звонили чемпионы Олимпийских игр — 2024 на соревнованиях, проходивших на «Стад де Франс», сообщает СTV News. Сначала там прошли мужской и женский турниры по регби-7, потом состоялись состязания по лёгкой атлетике.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Колокол был изготовлен в Нормандии на литейном заводе Cornille Havard, на нём выгравирована надпись «Париж 2024». По завершении Паралимпийских игр — 2024 он будет установлен на одной из колоколен Нотр-Дама после реконструкции здания из-за пожара, случившегося в апреле 2019 года.

Торжественное открытие собора Парижской Богоматери ожидается 8 декабря. Колокол, который сейчас находится на «Стад де Франс», станет частью нового Нотр-Дам де Пари.