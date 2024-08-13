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Прославившаяся на ОИ брейк-дансом австралийка обрела фанатку в лице певицы Адель

Прославившаяся на ОИ брейк-дансом австралийка обрела фанатку в лице певицы Адель
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Австралийская спортсменка Рэйчел Ганн, выступление которой высмеяли на соревнованиях по брейкингу на Олимпийских играх — 2024 в Париже, обрела фанатку в лице британской певицы Адель.

«Думаю, это лучшее, что происходило на Олимпийских играх за всё время. Кто-нибудь видел брейк-дансершу? Я даже не знала, что брейк-данс в наши дни является олимпийским видом спорта. Я думаю, это (нецензурное слово) фантастика», — приводит слова Адель USA Today.

Ганн — 36-летняя преподавательница университета, имеющая докторскую степень в области культурологии. На Олимпиаде в Париже австралийка не смогла потягаться со своими соперницами, не набрав ни одного очка ни в одном из трёх поединков. Но её выступление стало популярным в интернете из-за движений, несвойственных брейк-дансу.

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