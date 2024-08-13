«Падший ангел превращает людей в зомби». Захарова раскритиковала церемонию закрытия ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала церемонию закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила.

Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намёков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени.

Читаю статьи и отзывы — осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылка на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент «вы всё врёте».

Робкие попытки оценить «церемонию» с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших.

Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушённые амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, — теперь дело за индивидуальным выбором каждого», — написала Захарова в социальных сетях.

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа.