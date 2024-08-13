Волонтёр Олимпиады в Париже найдена мёртвой, её партнёр арестован

Во вторник, 13 августа, полиция Франции обнаружила мёртвой в квартире волонтёра, которая работала на Олимпийских игах — 2024 в Париже. Она пропала два дня назад, её спутник арестован. Об этом сообщает RMС Sport.

«Расследование добровольного непредумышленного убийства было поручено второму округу судебной полиции Парижа после обнаружения безжизненного тела молодой женщины, 21 года, в квартире в 18-м округе», — говорится в сообщении прокуратуры Парижа.

Последний раз женщину видели около часа ночи в воскресенье на бульваре Ней. Заявление о тревожном исчезновении поступило в полицейский участок 18-го округа в понедельник от бывшего бойфренда. Около 11 часов вечера в понедельник семья пропавшей женщины сообщила следователям, что они получили текстовое сообщение от знакомого, в котором говорилось, что парень женщины «сделал глупость».

При первичном осмотре погибшей была обнаружена гематома на левой скуле и следы крови на шее. Партнёр жертвы находился в той же комнате. Полиция описала его как «находящегося в полукоматозном состоянии» и неспособного говорить по-французски, и он был арестован.