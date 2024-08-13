Во Франции задержали подозреваемого в убийстве девушки-волонтёра на Олимпиаде

Во Франции задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в убийстве девушки-волонтёра на Олимпийских играх — 2024, сообщает телеканал BFMTV. Предполагаемый преступник родом из Нигерии. Его обнаружили без сознания рядом с телом девушки. В его крови нашли следы алкоголя и ряда медикаментов.

Заявление о тревожном исчезновении поступило в полицейский участок 18-го округа в понедельник от бывшего бойфренда. Около 11 часов вечера в понедельник семья пропавшей сообщила следователям, что они получили текстовое сообщение от знакомого, в котором говорилось, что парень девушки «сделал глупость».

При первичном осмотре погибшей были обнаружены гематома на левой скуле и следы крови на шее. Партнёр жертвы находился в той же комнате.